Ue: Castaldo (M5s), dobbiamo riaffermare imprescindibilità Trattato non proliferazione nucleare

- Gli europei devono riaffermare la centralità e l'imprescindibilità del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp). Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Aumentano i segnali, preoccupanti, di una ripresa alla corsa agli armamenti che il mondo non può assolutamente permettersi. Fra questi ci sono: il deteriorarsi dei rapporti tra gli Stati dotati di armi nucleari, le campagne di modernizzazione degli arsenali e dei sistemi di lancio, il collasso del trattato Inf e lo stallo negoziale del trattato Start, l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano e dal trattato Open Skies" ha dichiarato. "Non va sottovalutata neanche la pericolosa retorica sull'utilità delle armi nucleari. Per queste ragioni sono convinto che il rinvio della decima Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare debba essere interpretato come una vera e propria opportunità. Come europei dobbiamo riaffermare ancora una volta la centralità e l'imprescindibilità del Tnp e, anzi, rilanciare, essere ancora più ambiziosi, perché l'alternativa è semplicemente terrificante", ha aggiunto. "Approfittiamo di questo tempo aggiuntivo per intensificare il dialogo tanto con quegli attori che condividono le nostre stesse preoccupazioni, suggerendo nuove iniziative congiunte, per trasformare la conferenza in un successo. È quindi fondamentale che gli Stati membri arrivino alla Conferenza con una posizione forte e coordinata a livello Ue che affermi chiaramente che la pace e la sicurezza internazionali sono rafforzate in un mondo libero dall'esistenza o dalla proliferazione delle armi nucleari e che il disarmo nucleare non significa solo la riduzione del numero di testate attive, ma anche il ridimensionamento del ruolo militare e politico che viene assegnato a questo tipo di armi", ha concluso. (Beb)