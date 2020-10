Egitto-Corea del Sud: Al Sisi riceve telefonata da omologo Moon Jae-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dall'omologo sudcoreano, Moon Jae-in. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, sulla sua pagina Facebook ufficiale. Le parti hanno discusso delle modalità migliori per rafforzare i legami bilaterali e il partenariato. Elogiando i rapporti tra i due paesi, Al Sisi ha evidenziato la cooperazione economica reciproca e gli esempi di successo rappresentati dagli investimenti sudcoreani in Egitto. Il presidente egiziano ha auspicato l'incremento dei legami commerciali alla luce di una serie di mega progetti nazionali realizzati, creando investimenti promettenti e opportunità commerciali uniche, in particolare nella Zona economica del Canale di Suez. Da parte sua, Jae-in ha espresso l'aspirazione di rafforzare i legami a tutti i livelli, in particolare nel settore economico, nonché di aumentare il volume degli investimenti sudcoreani in Egitto alla luce della robusta crescita economica e della globalizzazione. Infine, le parti hanno discusso di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Cae)