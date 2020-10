Francia: Charlie Hebdo in prima pagina, "La Repubblica decapitata, a chi tocca?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimanale satirico francese "Charlie Hebdo" uscirà domani in edicola con il titolo "la Repubblica decapitata. A chi tocca?" in prima pagina, accompagnato dai disegni raffiguranti teste mozzate di un pompiere, una postina, un giudice, un'infermiera e del presidente Emmanuel Macron. Le libertà di insegnare, di esprimersi, di discutere e di interrogarsi reciprocamente costruiscono, parola dopo parola, il nostro linguaggio comune, base di ogni democrazia. Non c'è nessun dubbio oggi che attraverso le loro vittime è la democrazia intera che questi assassini vogliono decapitare", ha scritto in un editoriale Riss, il direttore della testata, in riferimento all'assassinio di Samuel Paty, il professore decapitato il 18 ottobre scorso per aver mostrato le caricature di Maometto pubblicate da "Charlie Hebdo" agli alunni.(Frp)