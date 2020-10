© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEGli assessori Roberta Guaineri (Sport) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione e Cittadinanza attiva) inaugurano il grande murales realizzato dallo street artist VIM (Vincenzo Magno) su uno dei muri perimetrali dell'impianto insieme ai volontari di Retake Milano e con la collaborazione di Milanosport e Nextdoor Italia.Area verde della piscina Procida, Via Giovanni da Procida 20 (ore ore 11.30)L'assessore alla cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della stagione di concerti di Musica al Tempio Valdese.Tempio Valdese, via Francesco Sforza 12/A (ore 12.00)VARIEPresentazione dei risultati dell'indagine su Stili di vita e di consumo all'Università di Milano-BicoccaUniversità Bicocca, Auditorium "Martinotti" dell'Ateneo Edificio U12, Via Vizzola 5, (ore 10.00) – anche in streaming -L'associazione “Milano per Giovanni Paolo II”, in collaborazione con la Diocesi di Milano, propone un momento di preghiera nella memoria di S. Giovanni Paolo II, veglia su "Il senso cristiano della sofferenza", e messa celebrata con mons. Mario Delpini (ore 21:00)Basilica di Sant'Ambrogio, Piazza Sant'Ambrogio, 15 (ore 20.30)Presentazione del libro di Mario Calabresi “Quello che non ti dicono”Pime, via Mosé Bianchi 94 (ore 21.00) (Rem)