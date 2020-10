Covid: D'Amato, tamponi rapidi ed efficaci, alleggeriranno carichi su laboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Istituto Spallanzani di Roma giunge un'ottima notizia; sarà possibile "evitare un quarto delle validazioni successive ad un test rapido antigenico di natura quantitativa ossia il cosiddetto tampone rapido". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Questo significa contribuire ad evitare il secondo tampone molecolare di convalida se il cut-off (soglia analitica) è superiore a 10. Questa indicazione ufficiale dello Spallanzani e del laboratorio di virologia verrà inviata a tutte le strutture del Servizio sanitario regionale. Si conferma la validità, in questa fase, dei tamponi rapidi come elemento fondamentale nell'ambito dello screening di soggetti asintomatici. Nei prossimi giorni -conclude D'Amato- inizierà la distribuzione dei kit ai medici di medicina generale che hanno aderito alla manifestazione di interesse". (Com)