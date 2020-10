Cile: referendum su riforma della Costituzione, governo non tollererà ripetersi di violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha affermato che non verrà tollerato il ripetersi delle violenze occorse domenica in occasione dell'anniversario delle proteste sociali iniziate il 18 ottobre del 2019 e ha rivolto un appello alla cittadinanza a concorrere pacificamente al referendum sulla riforma della Costituzione che si terrà domenica 25. "Negli ultimi mesi il Cile ha dovuto affrontare sfide enormi e grandi avversità come l'ondata di violenza a cui abbiamo assistito domenica, la pandemia del coronavirus e la recessione dell'economia mondiale", ha affermato Pinera nel corso di una visita ad un seggio elettorale. "Non permetterò che una minoranza di violenti che cercano di ostacolare il processo di riforma raggiungano il loro obiettivo", ha aggiunto. Pinera ha quindi rivolto un appello a "tutti ed ognuno dei nostri concittadini a partecipare e votare nel referendum" sottolineando che "tutte le posizioni e tutte le opinioni contano e sono importanti in una democrazia". "Sono assolutamente convinto che la stragrande maggioranza dei cileni vuole che ci sia un referendum in pace e che tutti possano esprimersi", ha quindi concluso. (segue) (Abu)