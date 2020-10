Cile: referendum su riforma della Costituzione, governo non tollererà ripetersi di violenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 ottobre oltre 14 milioni di cileni saranno chiamati a decidere se approvare o respingere l'apertura di un processo costituente per la redazione di una nuova Costituzione in sostituzione dell'attuale, redatta originariamente durante la dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990). Due i quesiti del referendum: il primo chiede se si è a favore della riforma, mentre il secondo quesito chiede che tipo di assemblea costituente dovrà costituirsi, se un'assemblea "mista costituzionale", composta al 50 per cento da parlamentari e da costituenti eletti appositamente, oppure una un'assemblea interamente composta da costituenti appositamente eletti per l'occasione. In caso di vittoria del Sì, le elezioni per la scelta dei costituenti si terranno ad aprile del 2021, mentre la nuova Costituzione dovrà essere redatta nel termine massimo di un anno per poi essere ratificata da un secondo referendum. (segue) (Abu)