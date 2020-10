Cile: referendum su riforma della Costituzione, governo non tollererà ripetersi di violenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anagrafe elettorale del Cile (Servel), ha reso noto a settembre il protocollo di svolgimento del plebiscito per la riforma della costituzione che si terrà il 25 ottobre. La Servel ha dovuto tenere conto del perdurante contesto della pandemia del nuovo coronavirus e tra le norme che figurano nel testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale figurano in questo senso la determinazione di una fascia oraria esclusiva per gli elettori maggiori di 60 anni, persone disabili e donne incinta; l'obbligo del distanziamento fisico di un metro tra gli scrutatori e tra i votanti in coda; la chiusura ritardata dei seggi alle 20 piuttosto che alle 18; la possibilità di astenersi dalla convocazione a costituire il seggio per i maggiori di 60 anni; il permesso di portare ed usare una penna personale per segnare la preferenza; l'assenza di porte o cortine nelle cabine elettorali. Secondo dati forniti dalla Servel i cileni iscritti ufficialmente nelle liste elettorali sono oltre 14 milioni, mentre sono quasi 60 mila i cittadini che voteranno dall'estero. (segue) (Abu)