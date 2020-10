Serbia: socialisti e Spas nel nuovo governo, Ivica Dacic presidente del parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader Sns ha avuto oggi un colloquio con la premier designata Ana Brnabic e con Dacic e Sapic, ovvero i leader delle uniche liste che hanno superato la soglia di sbarramento nell'ultimo processo di voto insieme ai progressisti. "Abbiamo una collaborazione molto corretta con l'Sps. Avevamo opinioni un po' diverse su come (tale collaborazione) dovrebbe essere in futuro. Ho accettato più io le proposte di Dacic che non lui le mie", ha detto Vucic aggiungendo che indipendentemente dalla forza dell'Sns e dell'Sps oggi, il Partito progressista rispetta la forza degli altri e deve mostrare correttezza umana, per "cercare di lavorare con persone con le quali abbiamo lavorato con successo, senza dire loro che non ci sono necessarie. Continueremo a lavorare con loro in un formato leggermente modificato", ha detto Vucic. Il capo dello Stato e leader Sns ha poi detto di aver avuto l'opportunità di conoscere meglio Sapic, leader di Spas. "Questo signore ci ha chiesto di parlare del futuro della Serbia, dei piani e degli obiettivi, e non aveva richieste", ha detto Vucic precisando di avere discusso tra le altre cose di parametri economici e di politica estera. "Abbiamo accettato facilmente di lavorare insieme. Alla fine, abbiamo concordato su mia insistenza sul fatto che avessero un ministro nel governo". (Seb)