Italia-Spagna: premier Sanchez, senza nostra alleanza nessun accordo di "tale portata" in Ue

- Senza l'alleanza "strategica" tra Italia e Spagna non si sarebbe raggiunto a Bruxelles un accordo sul Piano per la ripresa "di tale portata". Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nell'intervento di chiusura al 17mo foro di dialogo Italia e Spagna che si è svolto oggi a Roma, evidenziando come nel passato in molte occasioni i due Paesi si siano "guardati con sfiducia senza vedere le enormi potenzialità del lavoro che potevamo fare insieme". Sanchez ha poi aggiunto che il consolidato interesse nel conoscersi "è cresciuto più che mai", citando come esempio il forte interscambio tra gli studenti delle università nell'ambito del programma Erasmus e la nutrita comunità italiana in Spagna che è la seconda più numerosa tra i paesi dell'Unione Europea. Questa nuova alleanza potrà giocare, secondo Sanchez, un ruolo fondamentale non solo per i due Paesi ma anche per l'intera Europa su questioni cruciali come la stabilità nel Mediterraneo e le relazioni con Turchia e Libia. (segue) (Res)