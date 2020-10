Italia-Spagna: premier Sanchez, senza nostra alleanza nessun accordo di "tale portata" in Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'ambito economico e degli investimenti, "dove c'è ancora moltissima possibilità di crescita", dovrà consolidarsi ulteriormente in alcuni settori come l'energia, l'auto, l'aerospazio e l'intelligenza artificiale. Sanchez ha poi aggiunto che la sfida che l'Europa si troverà ad affrontare dovrà necessariamente fondarsi su quattro pilastri: la transizione ecologica, la digitalizzazione, la coesione sociale e territoriale e l'uguaglianza di genere. Tutto questo non potrà essere raggiunto "senza un rafforzamento del progetto comune europeo dato che viviamo in un mondo di giganti" (Usa, Cina, Russia, Turchia) ed in quest'ottica "Italia e Spagna possono apportare una visione molto più ricca". Sanchez ha poi illustrato il Piano per la ripresa della Spagna che prevede investimenti per 72 miliardi di euro nei prossimi tre anni provenienti dal Recovery fund e che si focalizzeranno su: agenda urbana, agricoltura, infrastrutture, transizione energetica, modernizzazione della pubblica amministrazione, digitalizzazione delle imprese, turismo, scienza e innovazione, istruzione e formazione continua. Sanchez ha dato particolare enfasi al fatto che il 38 per cento delle risorse saranno impiegate nella transizione energetica ed il 33 per cento nella digitalizzazione dell'economia. In merito alla pandemia di coronavirus, il premier spagnolo ha evidenziato che "è una battaglia epidemiologica e non ideologica" per questo è necessario "spoliticizzarla" perché con l'anti-politica "vince solo l'estrema destra". (Res)