- A causa della crisi del coronavirus, il debito pubblico della Germania nel 2020 ammonterà al 71 per cento del Pil. È quanto prevede il ministero delle Finanze tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nel 2021 il rapporto tra debito e Pil dovrebbe scendere al 70,25 per cento grazie alla ripresa dell'economia. Nel 2019, il disavanzo era pari al 59,8 per cento del prodotto interno lordo. (Geb)