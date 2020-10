© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pomezia informa la cittadinanza che gli uffici anagrafe e servizi sociali, ubicati a piazza San Benedetto da Norcia, resteranno chiusi per effettuare una sanificazione generale a scopo precauzionale. I suddetti uffici riapriranno al pubblico da lunedì 26 ottobre, come di consueto, con accesso contingentato e su appuntamento. (Com)