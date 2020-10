Russia-Francia: colloquio telefonico fra presidenti Putin e Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. La conversazione telefonica è avvenuta su iniziativa della parte francese. Putin ha espresso le condoglianze a Macron per l'omicidio del docente Samuel Paty, avvenuto nei pressi di Parigi. I capi di Stato hanno inoltre confermato il proprio interesse a intensificare gli sforzi congiunti per combattere il terrorismo. "Il presidente russo ha espresso le sue condoglianze in relazione all'attacco terroristico avvenuto nella periferia di Parigi il 16 ottobre, il barbaro omicidio di un docente francese. In questo contesto, è stato espresso l'interesse reciproco a intensificare gli sforzi congiunti per la lotta al terrorismo e la diffusione delle ideologie estremiste", si legge nel messaggio. (Rum)