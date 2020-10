Sahel: Germania annuncia 100 milioni di euro in aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si impegna a stanziare 100 milioni di euro in aiuti umanitari per il Sahel. È quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante la videoconferenza dei donatori per la regione, organizzata da Onu, Ue, Germania e Danimarca. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, Maas ha aggiunto che gli aiuti varranno “per il 2020 e gli anni successivi” e andranno a “integrare” l'impegno della Germania in Sahel nei settori “resilienza e stabilizzazione”. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, nella regione è “allarme rosso”. Nonostante l'azione del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, più di 16 milioni di persone nel Sahel centrale sono ancora minacciate dalla fame. "Non esiste alcun sostegno finanziario per il 60 per cento dei bisogni umanitari nella regione del Sahel”, ha evidenziato Maas. Per il ministro degli Esteri tedesco, lo sforzo internazionale a sostegno dell'aera deve essere “globale, sostenibile e ben coordinato”. A tal fine, gli aiuti umanitari e il finanziamento dello sviluppo devono essere “meglio integrati”. È, inoltre necessario, “un impegno ulteriore nel settore della risoluzione dei conflitti e del mantenimento della pace”. Maas ha, quindi, rivolto un appello a tutte le parti in conflitto nel Sahel affinché rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e proteggano gli operatori umanitari. (Geb)