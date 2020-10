Italia-Corea del Sud: colloquio telefonico Conte con presidente Moon Jae-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina una telefonata da parte del presidente della Repubblica di Corea, Moon Jae-in. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il colloquio si è concentrato sull’emergenza Covid-19 e sulla collaborazione nel quadro multilaterale per far fronte alle principali sfide globali, tenuto anche conto della imminente presidenza italiana del G20. I due leader hanno ribadito la comune volontà di continuare a lavorare per l’ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali. (Com)