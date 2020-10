Italia-Portogallo: al via a Lisbona mostra dei progetti dei 15 finalisti del Lucca Project Contest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta ieri a Lisbona la mostra dei progetti dei quindici finalisti del concorso Lucca Project Contest – Premio Giovanni Martinelli e del progetto vincitore del concorso 2019, Sangue nel mare di Elisa Meneghel, con allestimento a cura dell'architetto Nadir Bonaccorso, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Museu Nacional dos Coches di Lisbona. Lo riferisce un comunicato stampa. In occasione della XX Settimana della lingua italiana nel Mondo, il cui tema è “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale adotta il Project Contest per promuovere e valorizzare all’estero, tramite la rete degli Istituti italiani di cultura, il nuovo fumetto italiano. Il Lucca Project Contest è un concorso nazionale dedicato ad aspiranti autori di fumetto, indetto da Lucca Comics & Games e giunto alla sedicesima edizione. Ogni anno, circa duecento giovani autori sottopongono i loro progetti, valutati da una giuria di addetti ai lavori. Quindici finalisti si contendono la vittoria finale, che consiste in un regolare contratto di edizione con Edizioni BD, partner editoriale del Project Contest. Gran parte dei precedenti vincitori e molti finalisti del Project Contest sono oggi professionisti affermati. La mostra è visitabile fino al prossimo 3 gennaio. (Res)