Usa: 11 Stati denunciano Google assieme al dipartimento di Giustizia (2)

- Nel documento di 64 pagine con il quale il dipartimento di Giustizia formalizza la sua denuncia nei confronti di Google non vengono avanzate possibili soluzioni al presunto regime monopolistico instaurato dall’azienda californiana. È possibile, tuttavia, che l’amministrazione Usa arrivi a proporre la divisione tra il ramo aziendale che si occupa del motore di ricerca e quello che invece raccoglie pubblicità. “La condotta di Google è illegale in base ai tradizionali principi antitrust e deve essere fermata”, ha spiegato ai giornalisti il procuratore del dipartimento di Giustizia Ryan Shores. “I consumatori e gli inserzionisti – ha aggiunto - sono danneggiati perché hanno meno scelta, meno innovazione e prezzi pubblicitari meno competitivi”. Google, da parte sua, ha sempre negato di aver fatto ricorso a tattiche “anti-competitive”. “La denuncia di oggi da parte del dipartimento di Giustizia è profondamente viziata. La gente usa Google perché sceglie di fare, non perché è costretta o perché non riesce a trovare alcuna alternativa”, ha osservato l’azienda attraverso uno dei suoi portavoce. (Nys)