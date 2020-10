Cina-Taiwan: nuova incursione di tre aerei cinesi nello spazio aereo di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre aerei militari cinesi sono entrati oggi nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale di Taiwan (Adiz): si tratta del 21mo episodio di questo genere da metà settembre. Lo ha reso noto il ministero della Difesa nazionale taiwanese, secondo cui i velivoli coinvolti sono un aereo di sorveglianza J-500, un aereo da trasporto Y-9 e un aereo antisommergibile Y-8. I tre velivoli sono entrati nello spazio aereo tra la parte sud-occidentale di Taiwan e le isole Pratas, nel Mar Cinese Meridionale. L'aeronautica militare di Taiwan ha risposto schierando a sua volta uno squadrone di caccia, emettendo allarmi radio e mobilitando i sistemi di difesa aerea, ha spiegato il ministero. L'aeronautica militare di Taiwan ha intercettato velivoli con frequenza più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Secondo quanto riferisce la stampa dell'isola, in un rapporto presentato al Parlamento a inizio ottobre il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che finora quest'anno l'aeronautica militare si è attivata 4.132 volte, in aumento del 129 per cento rispetto a tutto l'anno scorso. (segue) (Cip)