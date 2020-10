Stadio Roma: Volpi (Fd'I), chiesta commissione trasparenza Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto ufficialmente al presidente della commissione Trasparenza in Città metropolitana di Roma Capitale, di convocare una seduta sull'iter di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo stadio della As Roma in località Tor Di Valle". Lo dice in una nota Andrea Volpi, capogruppo Fratelli d'Italia in Città metropolitana di Roma Capitale. "In particolare, ritengo opportuno acquisire la conoscenza dei procedimenti a cui partecipa la città Metropolitana di Roma Capitale ed i relativi atti adottati e da adottare. Seppur in minima parte - aggiunge - la città Metropolitana di Roma Capitale è tenuta ad esprimersi nell'ambito delle proprie competenze, ma è arrivato il momento di vederci chiaro e smascherare l'immobilismo della sindaca Raggi che, sfruttando il doppio incarico di guida del comune e dell'ex provincia, ha paralizzato l'iter per la costruzione dello stadio e boicottato i grandi eventi sportivi come le Olimpiadi", conclude.(Com)