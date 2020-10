Mattarella: fraternità e concordia ricchezze importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Repubblica Italiana dà il benvenuto a questa importante assemblea. Lo spirito di Assisi si rinnova oggi, a Roma, in un tempo segnato da gravi minacce globali che provocano sofferenze, povertà e timori”. Inizia così l’intervento di saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia conclusiva dell’incontro internazionale di preghiera per la pace, che si svolge a Roma. “Tempo che ci fa comprendere, insieme, quanto fraternità e concordia siano ricchezze importanti di cui abbiamo bisogno e di cui in realtà possiamo disporre”, ha sottolineato Mattarella.(Rin)