Autostrade: M5s, nessun regalo ai Benetton, De Micheli chiarisca

- Su Autostrade per l'Italia "sappiamo che è in corso una trattativa importante e piuttosto complessa. Come Movimento cinque stelle siamo sempre stati chiari: chi si è reso responsabile della gestione scellerata degli ultimi anni, fatta di profitti abnormi e di investimenti via via sempre più scarsi, con le autostrade italiane non deve aver più nulla a che fare". Lo scrivono in una nota i senatori M5s della commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato. "Auspichiamo con forza una nuova governance con un fortissimo presidio pubblico, con tariffe più basse e maggiori investimenti sulla rete. Le notizie che ci arrivano da diversi organi di stampa sul Piano economico e finanziario non sono però confortanti: è giunta l'ora che la ministra De Micheli chiarisca diversi aspetti. Intendiamoci subito: per i Benetton non deve esserci nessuna regalia in uscita. Non vorremmo che la ministra, con l'ok a questo Pef, avesse predisposto un altro inaccettabile 'omaggio' miliardario per Atlantia. Il parere dell'Authority dei trasporti della scorsa settimana - evidenziano - dice a chiare lettere che quel Pef va a incidere sui pedaggi e sui dividendi, e di conseguenza sul prezzo di vendita: l'ombra di un potenziale regalo finale ai Benetton va scacciata subito. I cittadini attraverso i pedaggi non devono pagare nessun 'extra' a chi ha dato loro vent'anni di incuria e di mancate manutenzioni. Su questo, la De Micheli deve battere un colpo subito, e fugare ogni dubbio".(Com)