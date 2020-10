Cade il muro dell’isolamento di Israele: primo accordo per viaggi senza visto con gli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato oggi una serie di intese che consentiranno un avvicinamento tra i due paesi sia culturale che, soprattutto, economico-finanziario. Nel corso della storica visita a Tel Aviv di una delegazione ufficiale proveniente da Abu Dhabi, guidata dal ministro di Stato per gli Affari finanziari, Obaid Humaid al Tayer, e dal ministro dell’Economia, Abdullah bin Touq al Marri, i due paesi hanno firmato quattro accordi: protezione degli investimenti; cooperazione nel settore della tecnologia e della scienza; aviazione civile; esenzione dei visti per i cittadini dei due paesi. Inoltre, insieme agli Stati Uniti, Emirati e Israele hanno istituito un fondo, Abraham Fund, del valore di 3 miliardi di dollari, che tra i primi obiettivi ha il finanziamento del progetto previsto dal memorandum d’intesa vincolante firmato dalla società israeliana Europe-Asia Pipeline (ex Eilat-Ashkelon Pipeline Co. – Eapc) con la società emiratina Med-Red per la gestione di un ponte terrestre per il trasporto di petrolio tra il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo."Oggi stiamo facendo la storia perché per la prima volta una delegazione ufficiale emiratina è giunta a Tel Aviv", ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, subito dopo l’arrivo presso l’aeroporto di Tel Aviv del ministro dell’Economia, Abdullah bin Touq al Marri, del ministro di Stato per gli Affari finanziari, Obaid Humaid al Tayer, dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steve Mnuchin, dal Ceo della International Development Finance Corporation, Adam S. Boehler, e dall’inviato Usa per il processo di pace in Medio Oriente, Avi Berkowitz. “Tutto il Medio Oriente beneficerà dello scambio di beni, non soltanto i due Paesi”, ha spiegato il primo ministro, sottolineando che la normalizzazione delle relazioni “mostrerà alla regione l’importanza di avere questo tipo di relazioni”. In conclusione del suo discorso, Netanyahu ha espresso il “profondo apprezzamento per la leadership rivoluzionaria del principe ereditario”, Mohammed bin Zayed al Nahyan. “Stiamo lavorando insieme per cambiare il Medio Oriente in meglio”, ha aggiunto. "Il futuro appartiene a chi innova: Israele ed Emirati Arabi Uniti sono paesi contraddistinti dall’innovazione", ha proseguito Netanyahu, prima della firma di quatto accordi in diversi settori. “Abbiamo fatto grandi cose separatamente, ma possiamo fare cose pazzesche insieme. Questo è il significato della visita di oggi” della delegazione emiratina, ha concluso Netanyahu.L’accordo per l’esenzione dei visti per i cittadini di Israele ed Emirati, che dovrà essere ratificato dai rispettivi parlamenti prima di entrare in vigore, rappresenta l’intesa di maggiore impatto dal punto di vista sociale. Cade, infatti, il muro dell’isolamento di Israele nei confronti dei paesi arabi, storicamente in contrapposizione a livello ideologico con lo Stato ebraico per via del conflitto israelo-palestinese. I cittadini emiratini saranno i primi arabi a potersi recare in Israele senza la necessità di richiedere il visto. Si tratta di un cambiamento storico nelle relazioni tra i popoli di un paese arabo e di Israele, malgrado gli Emirati non siano il primo paese ad aver avviato le relazioni diplomatiche con Gerusalemme. Nel 1979 l’Egitto e nel 1994 la Giordania hanno, infatti, firmato degli accordi di pace.Un altro degli accordi riguarda il settore aereo. In particolare, riferisce il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”, a partire dal secondo trimestre del 2021, in previsione della disponibilità di un vaccino contro la Covid-19, saranno a disposizione 112 voli a settimana lungo la rotta Tel Aviv-Abu Dhabi. I voli saranno operati sia da vettori di bandiera, come Etihad Airways ed Emirates, che da vettori low cost, tra cui Fly Dubai e Wizz Air."Gli accordi firmati oggi contribuiranno a migliorare la sicurezza regionale e ad assicurare la prosperità economica a tutte le nazioni coinvolte", ha dichiarato oggi il segretario per il Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin. Da parte sua, il ministro di Stato per gli Affari finanziari, Obaid Humaid al Tayer, ha affermato che gli Emirati continueranno a essere il leader regionale in termini di riforme economiche, apertura, commercio internazionale e stabilità politica. “La cooperazione economica sarà realizzata dopo la firma di accordi per la promozione e la protezione degli investimenti”, con l’obiettivo di “raggiungere vantaggi condivisi”, ha concluso Al Tayer. Gli accordi raggiunti oggi sono complementari a una strategia regionale e globale sia degli Stati Uniti – fautori dell’Accordo di Abramo annunciato il 13 agosto e firmato a Washington il 15 settembre scorso – che dei due attori coinvolti, ovvero Israele ed Emirati.Inoltre, Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi l’istituzione di un fondo di investimento ("Abraham Fund") da 3 miliardi di dollari che avrà l’obiettivo di rafforzare l’economia del Medio Oriente e avrà sede a Gerusalemme, secondo quanto riferisce una nota congiunta diffusa dall’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Il fondo mira a incanalare gli investimenti verso progetti che "promuovono la cooperazione economica regionale e la prosperità in Medio Oriente e oltre". "Il fondo consentirà ai suoi membri di lanciare investimenti incentrati sulle persone, fornendo opportunità e speranza per la regione e i suoi giovani, consentendo loro di costruire un futuro al loro servizio e delle loro comunità", si legge nella dichiarazione. "I partner accolgono con favore la partecipazione di altri paesi per promuovere questi obiettivi", prosegue la nota. L’intesa prevede la creazione e l’apertura di un ufficio per lo sviluppo in Israele. "L'Abraham Fund si occuperà delle sfide che la regione deve affrontare e aumenterà le opportunità economiche per tutti", ha dichiarato Adam Boehler, Ceo della International Development Finance Corporation degli Stati Uniti. "Siamo entusiasti di portare questa storica partnership al livello successivo per promuovere una prosperità condivisa", ha aggiunto. Il fondo contribuirà a “rafforzare la resilienza economica regionale, in Medio Oriente e in Nord Africa, come in Marocco”, ha spiegato Boehler.Uno dei primi progetti che il fondo finanzierà, secondo quanto dichiarato da Boehler, si basa sul memorandum d’intesa vincolante raggiunto dalla società israeliana Europe-Asia Pipeline (ex Eilat-Ashkelon Pipeline Co. – Eapc) con la società emiratina Med-Red per la gestione di un "ponte energetico" per il trasporto di petrolio tra il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo. L’accordo è stato firmato alla presenza del segretario per il Tesoro degli Stati Uniti, Steve Mnuchin, del ministro per gli Affari finanziari emiratino, Obaid bin Humaid al Tayer, dal vice presidente dell’emiratina Petromal (del gruppo National Holding), e dall’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Avi Berkovitz. L’accordo prevede l’utilizzo dell’infrastruttura esistente dell’Eapc per il trasporto di petrolio e distillati da Eilat ad Ashkelon, risparmiando tempo e denaro rispetto al trasferimento dal Golfo attraverso il Canale di Suez.L’oleodotto Eapc dovrebbe collegarsi alle infrastrutture in Arabia Saudita e negli Emirati. La cooperazione rappresenta una buona notizia per il mercato energetico globale perché fornisce ai produttori e agli operatori un percorso più breve e più efficiente, spiega l’Eapc. Inoltre, l’accordo consente un risparmio economico per il trasporto del petrolio e dei suoi derivati dal Golfo verso i mercati occidentali, e avvicina i mercati dell’Asia orientale ai produttori di petrolio del Mediterraneo e del Mar Nero. "Questo è un accordo storico che aumenterà la cooperazione tra l'Eapc e gli attori regionali e internazionali. Questo accordo ha indubbiamente una grande importanza per l'economia israeliana sia dal punto di vista economico che strategico e comporta investimenti congiunti a lungo termine”, ha affermato il presidente dell’Eapc, Erez Kalfon.I punti fondamentali che emergono dalla firma degli accordi avvenuta oggi a Tel Aviv sono tre, secondo quanto ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Giuseppe Dentice, Teaching Assistant all'Università Cattolica del Sacro Cuore e Associate Research Fellow nel programma Mediterraneo e Medio Oriente presso l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Il primo aspetto riguarda la “competizione tra Stati Uniti e Cina su Israele”, ha spiegato, sottolineando che gli Emirati “subentrano ai progetti infrastrutturali finanziati dai cinesi sfruttando in parte gli Accordi di Abramo”. Un secondo aspetto evidenziato dall’esperto riguarda l’avvicinamento tra Israele ed Emirati sia nel Mediterraneo che nel Mar Rosso. La firma degli accordi “è un'azione che lega Israele ed Emirati nel Mediterraneo e nel Mar Rosso in funzione anti-turca”, ha affermato Dentice. Un terzo aspetto evidenziato dal ricercatore riguarda l’Egitto. Il memorandum che prevede la creazione di un “ponte energetico” “è uno smacco per l'Egitto che proprio dagli accordi di Abramo ne esce più ammaccato di tutti e rischia di trovarsi a dover giocare un ruolo di attore secondario, se non proprio terziario”, ha affermato.“L’accordo in sé, da un lato, mostra l’intenzione israeliana di accentuare la profondità strategica dal Mediterraneo al Mar Rosso per il commercio internazionale e garantire la presenza anche su scenari che vedevano Israele assente, come il Mar Rosso, che è sempre più al centro delle dinamiche internazionali ed è teatro di competizioni tra diversi attori (sauditi, egiziani, turchi, qatarioti)”, ha commentato Dentice. Da parte loro, “gli emiratini, con la loro 'geopolitica dei porti' hanno acquisito diverse infrastrutture lungo tutta l’area”. “L’accordo è vantaggioso per entrambi: per gli israeliani per una questione di postura geopolitica, per gli emiratini per consolidare la loro posizione, anche di vantaggio competitivo nell’area che riguarda anche il subentro (ai cinesi) nel porto di Haifa”, ha aggiunto. Questo aspetto, ha evidenziato Dentice, porta a considerare un altro aspetto, ovvero “quanto gli Stati Uniti spingano sugli Emirati in termini di consolidamento della loro idea di sistema regionale, in funzione antiraniana e antiturca”.L’idea di fondo evidenziata dal ricercatore dell’Ispi è quella di “acquisire altri progetti dove c’era un interesse cinese, ovvero il porto di Haifa e Med-Red”. L’intesa per il ponte energetico tra Israele ed Emirati vede marginalizzato un attore regionale, candidato per altri versi a diventare un hub energetico nel settore del gas: l’Egitto. Il paese delle piramidi “ne esce più malconcio”, ha spiegato Dentice, ricordando l’accordo per la vendita del gas israeliano alla società egiziana Dolphinus siglato nel 2018 e avviato all’inizio di quest’anno. Inoltre, anche a causa della pandemia Covid-19, l’invio di gas israeliano ai rigassificatori egiziani di Damietta previsto all’inizio di quest’anno non ha ancora preso il via. “L’accordo per il ponte energetico si mette in competizione e correlazione con gli accordi raggiunti in passato da Egitto e Israele”, ha spiegato il ricercatore dell’Ispi, e pone “l’Egitto in svantaggio su altri competitor nel Mar Rosso”. L’apparente contraddizione dell’approccio dell’emirato del Golfo, in realtà, secondo Dentice rientra in una logica di “agende parallele” che vengono portate avanti. Egitto ed Emirati “sono amici, ma anche competitor. Si portano avanti agende parallele”, ha spiegato. A tal proposito, l’analista ha ricordato che a gennaio gli emiratini hanno aperto la base di Berenice sul Mar Rosso, “che hanno finanziato e inaugurato in pompa magna, ma poi hanno fatto accordi con Israele”.Il progetto per la creazione di un ponte energetico tra Israele ed Emirati porta alla mente anche il progetto israeliano di costruire il gasdotto East-Med per portare il gas israeliano in Italia e, quindi, in Europa, attraverso Cipro e Grecia. Secondo l’esperto il progetto East-Med potrebbe svanire, mentre l’intesa con gli Emirati “fa sì che Israele assuma una postura geoenergetica rilevante anche in competizione rispetto all’Egitto”. Allargando l’orizzonte, Dentice evidenzia che l’avvio delle relazioni Israele-Emirati rappresenta un “tentativo di spinta da parte degli Usa per cercare di contenere le intenzioni cinesi verso Israele, considerata la porta verso Occidente della via della Seta, e, dall’altro, come una strategia per legare sempre di più Israele al blocco occidentale, per contrastare nemici comuni (Iran, Turchia e Cina)”. (Res)