Tlc: Germania, il governo vuole poter escludere fornitori 5G per motivi politici

- Il governo federale intende disciplinare per legge la possibilità di escludere “per motivi politici” i fornitori di apparecchiature dalla rete 5G della Germania. È quanto affermato oggi dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il governo federale potrebbe vietare ai fornitori di partecipare allo sviluppo del 5G “se ciò è nell'interesse della Germania”. Tale previsione dovrebbe rientrare nella nuova legge sulla sicurezza informatica, il cui iter di approvazione dovrebbe iniziare nelle prossime settimane. Intanto, per Seehofer, il progetto di legge è “nella fase finale della discussione”, in cui sono coinvolti i ministeri dell'Economia ed Energia, degli Esteri e dell'Interno. Seehofer non ha citato alcun fornitore di apparecchiature per il 5G. Tuttavia, da tempo la maggioranza al Bundestag preme sul governo affinché nella legge sulla sicurezza informatica siano previste condizioni più severe per l'ingresso nel 5G tedesco dei gruppi per le telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte. Gli Stati Uniti accusano, infatti, Huawei di svolgere attività di spionaggio per il governo cinese. Gli Usa hanno quindi chiesto ai propri alleati di escludere l'azienda dalle rispettive reti 5G. Finora, si iniziativa della cancelliera Angela Merkel, il governo federale si è detto contrario a un veto generale sulla partecipazione di Huawei allo sviluppo del 5G in Germania. (Geb)