Italia-Spagna: ministro Ambiente Costa incontra omologa a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri sono poi intervenuti alla sessione del Foro di dialogo sul Green Deal e il Recovery Fund. "Il Green Deal – ha affermato Costa – è un vasto programma di rilancio: il passaggio da un'economia grigia a un'economia verde. Il sistema finanziario ha una vecchia impostazione: è il momento di percorrere insieme il percorso della transizione ecologica, che deve essere equa e giusta. Questo è il momento più difficile, ma anche più sfidante e affascinante. Come ministero dell'Ambiente stiamo lavorando sulla green finance, anche mediante un gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile, proprio per implementarla". Il ministro Costa ha inoltre notato che "la neutralità climatica è l'orizzonte politico internazionale, comune a tutti e imprescindibile" e che quindi è necessario "incentivare i produttori nella fase del cambiamento". Il Foro di dialogo odierno è, dunque, l'occasione per "confrontarci con il governo spagnolo sugli obiettivi, sulle finalità e sulla visione. Se la visione è chiara, l'obiettivo è semplice. E l'obiettivo è la leadership ambientale a livello planetario". (Rin)