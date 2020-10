Covid: Mattarella, ha evidenziato comune fragilità, vaccino sia disponibile per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “drammatica” pandemia che affligge tutti i popoli, ha posto in evidenza “la nostra comune fragilità, rendendo manifesto come tutta l’umanità, insieme, avverta esigenze comuni e abbia bisogno della reciproca collaborazione per soddisfarle, come ha sottolineato nei giorni scorsi, l’Enciclica ‘Fratelli Tutti’ di papa Francesco”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva dell’incontro internazionale di preghiera per la pace. “Vale per l’impegno a tutela dell’ambiente in cui viviamo – ha osservato Mattarella -. Vale per la lotta alle diseguaglianze, alle ingiustizie, alla fame che ancora mette a rischio la vita di milioni di persone. Vale, a proposito della pandemia che stiamo attraversando, perché le cure e i vaccini che la scienza potrà fornirci siano resi disponibili per tutti in tutto il mondo".(Rin)