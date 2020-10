Roma 2021: Gasparri (FI), per partito adesione Imbimbo importante e qualificante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il consigliere Andrea Imbimbo per l’adesione a Forza Italia e per l’annunciato impegno in vista delle imminenti elezioni". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri commissario coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Andrea è una persona ben legata al territorio della Capitale ed è portatore di ampi consensi. Già domani lo incontrerò con altri consiglieri e dirigenti per definire le prossime tappe - aggiunge Gasparri -. Dopo molte altre adesioni a Forza Italia quella di Imbimbo è una presenza importante e qualificante. Ben venuto e al lavoro insieme a tutti noi per il futuro di Roma". (Com)