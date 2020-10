Autostrade: proxy advisor valutano positivamente progetto scissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali proxy advisor, società che sostengono azionisti come asset manager, fondi pensione e fondi comuni e investitori istituzionali internazionali nell’analisi e nella gestione del voto nelle assemblee - anche raccogliendo o sollecitando le deleghe al voto - hanno espresso negli ultimi giorni valutazioni favorevoli rispetto al progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore di Autostrade concessioni e costruzioni oggetto dell’assemblea straordinaria del 30 ottobre. Lo si apprende da fonti finanziarie, stando alle quali i proxy advisor internazionali Iss, Glass Lewis, Pirc e l’italiano Frontis Governance hanno esplicitamente approvato il progetto di scissione giudicato un processo trasparente e a tutela degli azionisti. Secondo Iss, proxy advisor statunitense, il progetto così com’è strutturato nella sua interezza assicura che il disinvestimento della quota che Atlantia detiene in Autostrade per l’Italia sia implementato attraverso un’operazione trasparente e di mercato, nell’interesse di tutti gli azionisti, mentre Glass Lewis sottolinea come adeguata la completezza delle considerazioni che il Cda ha fornito agli azionisti circa il piano di spin off. (segue) (Rin)