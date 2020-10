Autostrade: proxy advisor valutano positivamente progetto scissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, per l’advisor di San Francisco, rappresenta un percorso ragionevole per affrontare le problematiche attuali e ritiene pertanto che gli azionisti dovrebbero sostenere la transazione che faciliterà la scissione di Aspi dalla holding creando le basi affinché la stessa possa vendere la sua quota residua in Aspi a terzi. Anche per l’advisor britannico Pirc l’indicazione di voto è favorevole, in quanto la scissione – nell’ambito di una transazione di mercato che porterà alla quotazione dell’asset in Borsa – è considerata complessivamente una soluzione conveniente per gli attuali azionisti di Atlantia. Il proxy italiano Frontis Governance consiglia infine l’approvazione del progetto di scissione nell’ambito del processo di "dual track" proposto dal Cda di Atlantia, perché l’operazione risponde efficacemente alla conclusione della disputa con il governo tutelando al contempo gli interessi dei piccoli azionisti come degli altri stakeholder. In particolare, il proxy italiano ha denotato come la cessione esclusiva a Cdp rischierebbe di nuocere alla trasparenza, nonché alla fiducia degli investitori esteri nel funzionamento del mercato italiano. (Rin)