Covid: Mattarella, sofferenza pandemia richiamo alla pace

- “La sofferenza che tutti i continenti stanno provando” a causa della pandemia da coronavirus, “assume il significato di un richiamo che la storia ci rivolge per la pace e la cooperazione tra i popoli della famiglia umana. Un richiamo che rende ancor più evidente l’insensatezza della guerra, oggi come nel passato”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva dell’incontro internazionale di preghiera per la pace, che si svolge a Roma. “E’ di grande significato, quindi, accogliere, riunite qui in Campidoglio, le ragioni della pace, dell’abbraccio e dell’amore fraterno. Vedere confessioni religiose solidali nella preghiera affinché gli uomini trovino insieme la strada del riscatto e della comune ricerca dell’orizzonte futuro”, ha aggiunto.(Rin)