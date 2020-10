Speciale infrastrutture: Mottura (Atac), a Roma mezzi sicuri, capienza in linea con norme anti contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mezzi di trasporto pubblico a Roma, con la capienza all'80 per cento, sono sicuri. È quanto ha spiegato l'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, intervenendo alla presentazione di nuovi bus in servizio a Ostia. "Noi ci stiamo attenendo in maniera rigorosa alle indicazioni del governo e del Comitato tecnico scientifico - ha detto Mottura - che ha stabilito che il riempimento dei mezzi all'80 per cento è un trasporto sano e fisiologico. Ovviamente, la percezione su un mezzo che ospita 80 persone, invece delle 100 possibili, è quella di essere molto vicini. Ma assicuro - ha concluso - che ci sono tutti i mezzi in campo e gli sforzi possibili perché il trasporto sia in sicurezza". (Rer)