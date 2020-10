Regno Unito: scade l'ultimatum, Londra imporrà restrizioni anti-Covid su Manchester

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scaduto l'ultimatum imposto da Londra per il raggiungimento di un accordo con le amministrazioni locali circa l'introduzione delle misure restrittive anti-Covid di livello più alto su Manchester e sul suo circondario. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, si era detto contrario all'introduzione delle restrizioni la scorsa settimana, e anche questa mattina non si sarebbe detto disposto ad introdurre spontaneamente le misure in quanto il governo avrebbe offerto solo 60 dei 75 milioni di sterline richiesti (circa 78 milioni di euro) come supporto finanziario per le imprese che saranno costrette a chiudere. Il livello di rischio "molto alto", in cui è stata inclusa l'area di Manchester, prevede la chiusura di bar e pub, il divieto di incontrare all'aperto e al chiuso persone all'infuori del proprio nucleo familiare e la limitazione degli spostamenti non necessari. Nella serata di ieri il governo aveva fatto sapere che, in caso di mancato accordo entro la mattinata, avrebbe dovuto introdurre le misure "unilateralmente", senza la cooperazione delle autorità locali. In mattinata Burnham aveva risposto che, pur non essendo d'accordo, si sarebbe piegato alla volontà del governo centrale, se si fosse arrivati a quel punto. (Rel)