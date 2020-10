Albania-Grecia: Rama, tema minoranze centrale per Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della minoranza albanese in Grecia è stata tra i temi al centro dei colloqui avuti oggi a Tirana dal primo ministro albanese, Edi Rama, e il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias. Lo ha confermato lo stesso Rama al termine dell’incontro con il capo della diplomazia di Atene. “Oggi abbiamo confermato quanto concordato, accettiamo di lavorare insieme per risolvere in uno spirito costruttivo, con buon impegno comune su tutte le questioni aperte tra i nostri due paesi, per il bene di entrambi i nostri paesi”, ha spiegato il premier albanese. “Non è una questione di Grecia, la questione dei diritti della minoranza greca in Albania, è anche nostra”. Rama ha spiegato di avere discusso di portare avanti l'agenda in questa direzione, sia essa la legislazione in funzione della legge fondamentale in materia minoranze sia per tutti gli elementi che hanno a che fare con un'altra lingua madre, storia e cultura. (segue) (Alt)