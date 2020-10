Albania-Grecia: Rama, tema minoranze centrale per Tirana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia e l'Albania hanno accettato di presentare una richiesta comune alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia per delimitare le loro Zone economiche esclusive (Zee). Lo ha confermato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, al termine del suo incontro oggi a Tirana con il primo ministro albanese, Edi Rama. "Dopo aver considerato a fondo la questione, abbiamo convenuto che la Grecia e l'Albania dovrebbero sottoporre congiuntamente la questione alla giustizia internazionale, presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aia", ha detto Dendias ripreso dalla stampa di Atene. Da parte sua, Rama ha affermato che i due Paesi devono abolire lo “stato di guerra” che è rimasto in vigore dal Secondo conflitto mondiale. Secondo il quotidiano “Kathimerini”, le due parti non hanno in ogni caso alcun accordo scritto che le impegni ad accettare questa opzione e qualsiasi sentenza del tribunale internazionale. (Alt)