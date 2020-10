India: coronavirus, Modi esorta a non abbassare la guardia nella stagione delle feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha rivolto un discorso alla nazione oggi e ha fatto appello al senso di responsabilità per il contenimento dell’epidemia perché “il lockdown può anche essere finito, ma il coronavirus circola ancora”. Il Paese sta vivendo la stagione delle festività – da metà ottobre a metà novembre, infatti, si susseguono alcune importanti feste (Navratri, Durga Puja, Diwali) – in coincidenza con la ripresa delle attività economiche e il premier ha chiesto ai suoi connazionali di mantenere la vigilanza e rispettare le regole. Il capo del governo ha biasimato i comportamenti negligenti, come il mancato uso della mascherina, che mettono a rischio sé stessi e gli altri, e ha citato gli esempi delle nuove impennate di contagi in altre aree del mondo. Al tempo stesso, ha sottolineato che grazie agli sforzi collettivi degli ultimi mesi l’India è in una situazione stabile, con un alto tasso di recupero e un basso tasso di letalità. (segue) (Inn)