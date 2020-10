India: coronavirus, Modi esorta a non abbassare la guardia nella stagione delle feste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Nuova Delhi ha sottolineato che i contagiati nel Paese sono 5.500 per milione di abitanti, molto al di sotto di Stati Uniti e Brasile, altri paesi gravemente colpiti dalla pandemia. Modi ha rivendicato una gestione positiva dell’emergenza sanitaria, in particolare il progressivo aumento del numero dei test, effettuati in duemila laboratori. Tra gli altri numeri ha citato nove milioni di posti letto ospedalieri per pazienti Covid-19 e 12 mila centri per la quarantena. Il primo ministro, inoltre, ha assicurato che l’impegno non si indebolirà finché non sarà disponibile un vaccino e ha assicurato che il governo sta lavorando per far sì che il vaccino sia disponibile per tutti. (Inn)