Siena: rinvenute tredici piante di marijuana sull'Amiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della tenenza di Abbadia San Salvatore, nel Senese, hanno provveduto a intensificare i controlli della zona boschiva al fine di individuare eventuali piantagioni di marijuana. Pertanto, i carabinieri muovendosi lungo tutto il versante dell’Amiata, alla ricerca di punti ove potessero essere presenti delle colture di questo tipo, al termine di siffatti estenuanti servizi, riuscivano a scoprirne due poste in altrettante differenti località. Nella prima venivano trovate quattro piante in inflorescenza, mentre, nella seconda altre sette di altezza superiore al metro. La dimensione delle piante e la maturità delle stesse fanno presupporre fossero pronte alla raccolta. Nascoste nella fitta vegetazione della montagna senese ed occultate in località impervie non è stato certamente facile arrivare alla loro individuazione. (Ren)