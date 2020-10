Cipro: premier britannico Johnson, trovare soluzione a questione cipriota è nell'interesse di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione alla questione cipriota è "nell'interesse di tutti". E' quanto ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson al premier greco, Kyriakos Mitsotakis, nel corso di una conversazione telefonica tenutasi oggi. I due leader hanno anche parlato delle recenti elezioni presidenziali nel nord di Cipro, vinte dal candidato filo-turco Ersin Tatar. Johnson ha poi ribadito che non ci saranno più colloqui commerciali con l'Unione europea a meno che il blocco non cambi radicalmente la sua posizione sulle questioni chiave, notoriamente la questione degli aiuti di stato e la diatriba sulle quote di pesca. (segue) (Rel)