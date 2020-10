Camera: domani audizioni su sviluppo veicoli a energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 21 ottobre, presso l'aula della commissione Affari costituzionali, la commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto 4 giugno 2013, numero 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, numero 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, svolge le seguenti audizioni: ore 14.15, rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia); ore 15, rappresentanti dell'Associazione italiana leasing (Assilea). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)