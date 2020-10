Scuola: Gallo (M5s), al via riforma contro classi pollaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ho creduto dal primo istante, prima ancora di mettere piede in Parlamento, ed oggi posso annunciare con grande gioia l'avvio della riforma delle classi pollaio, necessaria per dare risposte concrete agli studenti e per proseguire verso la strada della vera svolta del sistema scuola". Lo ha detto in una diretta social il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo, dichiara in un video su Facebook: "Nella legge di bilancio sono stati previsti 1.200 milioni per affrontare questa riforma e per assumere, con un primo blocco, decine di migliaia di docenti di sostegno già dal prossimo anno. Nel difficile momento che stiamo attraversando, la nostra attenzione va indirizzata soprattutto agli studenti con disabilità e a quelli più fragili". Gallo ha concluso: "C'è un importante impegno nella prossima legge di bilancio a stabilizzare i contratti full time a tempo indeterminato per il personale Ata e bisogna ringraziare per questo il Ministro Azzolina e la viceministra all'economia Castelli" (Ren)