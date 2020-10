Covid: Caritas Roma, a ostello Don Luigi Di Liegro situazione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione all’ostello Don Luigi Di Liegro "continua a destare preoccupazione. Dopo un secondo controllo con i tamponi, effettuato a distanza di 10 giorni dal primo, si è riscontrato un numero ancora più alto di persone contagiate da Covid-19". È quanto si legge in un post su Facebook della Caritas diocesi di Roma. "Attualmente risiedono nella struttura 72 ospiti: 35 positivi asintomatici e 37 con tampone negativo. Rispetto al primo controllo - spiega - 5 ospiti si sono 'negativizzati', 10 sono rimasti positivi e 25 sono risultati positivi dopo che al primo controllo erano negativi. Rispetto all’8 ottobre, giorno di chiusura cautelativa della struttura, sono state 8 le persone ricoverate in ospedali. La Regione Lazio si è impegnata a iniziare nella giornata odierna il trasferimento degli ospiti positivi in strutture adeguate a ricevere cure. Anche quattro operatori che prestano servizio all'Ostello sono risultati positivi ai tamponi (2 al primo controllo e 2 al secondo)". (Rer)