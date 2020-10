Sanità: Ugl, pronto soccorso Lazio al collasso, Zingaretti non impara da prima ondata Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le difficoltà in cui cittadini e operatori della sanità del Lazio si sono trovati durante la prima ondata di Covid-19 non sono servite, come dimostra la drammatica situazione verso cui stanno precipitando i pronto soccorso regionali con il riaccendersi impetuoso dell'epidemia". Lo dichiarano in una nota il segretario nazionale della Ugl Sanità Gianluca Giuliano e Valerio Franceschini, segretario provinciale di Roma. "Che quanto accaduto alcuni mesi fa non abbia insegnato nulla al presidente della Regione Zingaretti e all'assessore della Sanità D'Amato è sotto gli occhi di tutti - aggiungono -. I pronto soccorso non riescono a smaltire i tanti pazienti che vi accedono e molte visite vengono effettuate sulle ambulanze, con i mezzi di soccorso, parcheggiati per ore di fronte agli ingressi degli ospedali, che diventano improvvisate sale mediche. Questo con tutti i rischi cui pazienti e operatori sanitari sono sottoposti per fronteggiare una nuova cruenta battaglia di una guerra contro un nemico subdolo come il virus che, come in tantissime occasioni avevamo sottolineato, non poteva considerarsi sconfitto". (segue) (Com)