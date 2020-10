Sanità: Ugl, pronto soccorso Lazio al collasso, Zingaretti non impara da prima ondata Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non aver fatto tesoro dell'esperienza precedente - proseguono i sindacalisti -, che aveva già mostrato l'inadeguatezza del sistema sanitario regionale per troppi anni depauperato vergognosamente di uomini e risorse, è inaccettabile. Le criticità che mettono a repentaglio la sicurezza dei pazienti e di chi li deve assistere è palese. I Nas - sottolineano Giuliano e Franceschini - hanno constatato in questi giorni che la raccomandazione di dedicare un ingresso blindato ai casi di contagio non è rispettato da un ospedale su tre, nonostante per tale adeguamento siano stati stanziati fondi cospicui. Non ci si può trincerare dietro problematiche strutturali per la mancata messa in sicurezza. Quando la prima ondata è andata scemando bisognava intervenire rapidamente, anche attraverso il potenziamento dei carenti organici attraverso assunzioni a tempo indeterminato tramite lo scorrimento delle graduatorie in essere. La situazione è ormai al limite del collasso - concludono - e gli operatori della sanità e i cittadini hanno bisogno di risposte rapide, e non di promesse demagogiche, di fronte alla recrudescenza del virus". (Com)