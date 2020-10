Covid: Conte, Italia e Spagna condividono impegno per risposta rapida Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna condividono una comunanza visione, ovvero "l'impegno per una risposta rapida ed efficace al Covid-19, tanto sul piano sanitario che economico". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Per noi - ha aggiunto - è un obbligo morale verso le vittime del Covid. Stiamo soffrendo tante perdite in entrambi i Paesi". (Rin)