Nigeria: proteste contro abusi di polizia, autorità di Lagos impongono il coprifuoco

- Il governatore dello Stato nigeriano di Lagos, Babajide Sanwo-Olu, ha imposto un coprifuoco di 24 ore a partire dalle 16 di oggi ora locale (le 17 in Italia) per via delle violente proteste contro gli abusi di polizia che non accennano a placarsi. "In qualità di governo che è all'altezza delle proprie responsabilità e ha mostrato rispetto per il movimento #ENDSARS (il nome assunto dalle proteste nel Paese), non resteremo a guardare e non consentiremo l'anarchia nel nostro caro Stato", ha detto il governatore in una dichiarazione, precisando che in base al coprifuoco "nessuno, tranne i fornitori di servizi essenziali e dei primi soccorsi, potrà scendere in strada". L'annuncio segue di poche ore quello con cui ieri le autorità dello Stato di Edo, nel sud della Nigeria, hanno imposto un coprifuoco di 24 ore e fino a nuovo ordine per limitare i danni materiali seguiti alle proteste. Queste ultime sono scoppiate nelle scorse settimane in diverse città della Nigeria e sono proseguite nonostante le autorità abbiano accettato di sciogliere la famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni e torture, soprattutto di giovani. Secondo Amnesty International, nelle proteste sono morte finora almeno 10 persone. (segue) (Res)