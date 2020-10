Italia-Spagna: Conte, situazione critica per epidemia, ma seguendo regole vita può continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'amico Pedro per aver deciso di partecipare a questo evento e per aver confermato questo incontro. Era importante farlo in un momento in cui i nostri Paesi stanno vivendo situazioni critiche: noi vogliamo testimoniare che seguendo le regole, la vita economica e politica, può continuare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez a palazzo Chigi. (Rin)