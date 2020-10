Nato: Stoltenberg lunedì ospita vertice gioventù 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 9 novembre, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ospiterà il vertice della gioventù della Nato 2030, per garantire che l'Alleanza includa le opinioni dei giovani sulla sicurezza e la pace nella sua riflessione sul futuro della Nato. Lo si apprende dalla Nato che ha spiegato che il vertice dei giovani mira a riunire cittadini di età compresa tra 18 e 35 anni provenienti dai paesi alleati della Nato e partner per una conversazione online con Stoltenberg e una serie di discussioni e sessioni di brainstorming incentrate sul mantenimento della forza militare della Nato, rendendola più forte politicamente e più globale. Questo evento fa parte della Nato 2030, l'iniziativa del segretario generale per assicurarsi che l'Alleanza rimanga pronta per le sfide del futuro e mantenere i suoi cittadini al sicuro nel prossimo decennio e oltre. (Beb)