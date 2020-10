Brexit: Conte, no ad accordo ad ogni costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente von der Leyen "mi ha confermato che mancano pochi giorni per definire il negoziato" per la Brexit "per un accordo equo ed equilibrato. Però non siamo disponibili a sottoscrivere un accordo ad ogni costo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez. In particolare la parità di condizioni per le "nostre imprese rispetto a quelle del Regno Unito per noi è un tema strategico su cui non è possibile alcun cedimento". (Rin)