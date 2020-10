Welfare: Cenni (Pd), investire sulle donne per far crescere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Partito democratico Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera, sottolinea che "la relazione e i dati che la sottosegretaria Guerra ha illustrato questa mattina alle commissioni Bilancio, e le considerazioni che la stessa ha esplicitato, ci dimostrano l'utilità dello strumento Bilancio di genere quando un governo ci crede, ma consegnano contestualmente a governo e Parlamento una grande responsabilità: quella di raccogliere le indicazioni che dal Bilancio emergono". La parlamentare aggiunge in una nota: "Abbiamo l'occasione di una stagione di riforme da mettere in atto e di importanti risorse per invertire la rotta sulla condizione delle donne, dal punto di vista economico, sociale, culturale. Differenze salariali ancora alte, politiche fiscali che penalizzano le donne lavoratrici, un welfare che ha bisogno di innovare profondamente risposte e modalità di fruizione, e una cultura nel Paese ancora profondamente maschile e maschilista spesso alla base dei fenomeni di violenza - continua l'esponente democratica - mai come in questo momento abbiamo strumenti concreti per cambiare le cose". Cenni, poi, osserva: "Recovery fund, riforma fiscale, assegno unico, incentivi per assunzioni sono già una realtà. Possiamo migliorare ed incrementare in Parlamento norme che agevolino imprese, lavoro e welfare. Il momento è adesso, e tutti sanno che investire sulle donne significa far crescere il Paese".(Com)