Lazio: Novelli (M5s), al via discussione su piani assetto di Acquafredda e Marcigliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via in commissione Agricoltura e ambiente, presieduta dal consigliere regionale M5s del Lazio, Valerio Novelli, l'iter per l'approvazione dei Piani d'assetto della Riserva naturale di Acquafredda e della Riserva Naturale della Marcigliana. "Dopo aver approvato quattro Piani d'Assetto in metà legislatura - dichiara Novelli - la commissione continua a mantenere gli impegni presi, incardinando oggi altri due piani d'assetto riguardanti aree importanti della nostra regione. Anche per queste due aree naturali si seguirà l'iter portato avanti in altre occasioni con il massimo ascolto e la più ampia condivisione tra la politica ed i territori, per arrivare ad approvare il miglior piano possibile". "Un lavoro incessante - conclude Novelli - con l'obiettivo chiaro di arrivare entro la fine della legislatura all'approvazione di tutti i piani d'assetto dei parchi regionali. La politica ha demandato queste scelte per troppo tempo, è ora di agire e fornire finalmente regole certe a parchi e riserve naturali della Regione Lazio". (Com)